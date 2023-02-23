Мешканці ТОТ, які погодились на паспорт рф, отримують спеціальну позначку в документі від окупантів

Російський паспорт

Мешканці тимчасово окупованого півдня, які погодились на російський паспорт, отримують спеціальну позначку в документі від окупантів. Вона означає, що ці люди постійно проживають на ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Відповідних позначок немає в інших регіонах. Таким чином можемо констатувати, що навіть наявність паспорта рф не позбавляє мешканця ТОТ "особливого ставлення" з боку окупантів, адже фактично ця позначка вказує на нижчий ранг власника паспорта", — розповіли в Центрі національного спротиву.

До того ж відповідна позначка від окупантів дозволяє ідентифікувати власника документа в рф, якщо він туди поїде.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують незаконну паспортизацію на захоплених територіях. Загарбники змушують людей міняти водійські посвідчення, втім автовласники можуть це зробити лише за наявності паспорта рф.

Також ми писали, що окупанти незаконно паспортизують і депортованих українців. Як відомо, без наявності паспорта рф депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг.

Додамо, росіяни намагаються знайти партизанів на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони обшукують усі підвали та гаражі на цих територіях.