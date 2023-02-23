Жители ВОТ, которые согласились на паспорт рф, получают специальную отметку в документе от оккупантов

Российский паспорт

Жители временно оккупированного юга, которые согласились на российский паспорт, получают специальную отметку в документе от оккупантов. Она означает, что эти люди постоянно проживают на ВОТ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Соответствующих отметок нет в других регионах. Таким образом можем констатировать, что даже наличие паспорта россии не лишает жителя ВОТ "особого отношения" со стороны оккупантов, ведь фактически эта отметка указывает на низший ранг владельца паспорта", — рассказали в Центре национального сопротивления.

К тому же соответствующая отметка от оккупантов позволяет идентифицировать владельца документа в рф, если он туда поедет.

Напомним, российские оккупанты продолжают незаконную паспортизацию на захваченных территориях. Захватчики заставляют людей менять водительские удостоверения, впрочем автовладельцы могут это сделать только при наличии паспорта рф.

Также мы писали, что оккупанты незаконно паспортизируют и депортированных украинцев. Как известно, без наличия паспорта рф депортированные не будут получать никаких выплат или услуг.

Добавим, россияне пытаются найти партизан на временно оккупированных территориях. Для этого они обыскивают все подвалы и гаражи на этих территориях.