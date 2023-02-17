Окупанти обшукують підвали та гаражі у пошуках партизанів: деталі
Росіяни намагаються знайти партизанів на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони обшукують усі підвали та гаражі на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву .
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Окупанти обшукують гаражі та підвали
"Обшукують будинки, акцент роблять у підвалах, коморах та гаражах. Якщо гаражі перебувають у кооперативах, росіяни вимагають присутності їх власників. Під час перевірки вони намагаються дізнатися про підпілля і встановити чи причетні власники нерухомості до партизанщини", — йдеться у повідомленні. .
Отже, Центр національного спротиву закликає обережно і по можливості покинути регіон. Також нагадуємо, що на сайті центру є інструкція щодо чищення телефону та звернення під час арешту.
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про знищення двох систем радіоелектронної боротьби російських загарбників та двох літаків окупаційної армії.