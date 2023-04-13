Мешканців Донеччини евакуюють в Житомирську область: як записатися

Евакуація цивільного населення. Фото: google.com

Евакуація цивільних мешканців Донеччини продовжується. З 18 квітня 2023 року розпочнеться безкоштовна евакуація до територіальних громад Житомирської області.

Про це інформує Краматорська міська рада.

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Евакуація цивільного населення

"Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України. Бо зараз найважливіше — зберегти життя!" — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області.

Евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парним дням.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:

залишити заявку за телефоном: 0978042089, 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;

дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у Покровську;

оселитися у Житомирській області — це безкоштовно.

Влада надає такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області;

щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

гуманітарна допомога;

психологічна допомога;

медична допомога тощо.

"Гаряча лінія" Житомирської ОВА для внутрішньо переміщених осіб:

0674992916;

0673996272.

Гарячі лінії допомоги евакуйованим. Фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, що у неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова. Усі місця були зайняті.