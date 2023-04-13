Мешканців Донеччини евакуюють в Житомирську область: як записатися
Евакуація цивільних мешканців Донеччини продовжується. З 18 квітня 2023 року розпочнеться безкоштовна евакуація до територіальних громад Житомирської області.
Про це інформує Краматорська міська рада.
Евакуація цивільного населення
"Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України. Бо зараз найважливіше — зберегти життя!" — йдеться в повідомленні.
Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області.
Евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парним дням.
Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:
- залишити заявку за телефоном: 0978042089, 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
- дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у Покровську;
- оселитися у Житомирській області — це безкоштовно.
Влада надає такі соціальні гарантії:
- безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області;
- щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- гуманітарна допомога;
- психологічна допомога;
- медична допомога тощо.
"Гаряча лінія" Житомирської ОВА для внутрішньо переміщених осіб:
- 0674992916;
- 0673996272.
Нагадаємо, що у неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова. Усі місця були зайняті.