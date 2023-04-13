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Жителей Донецкой области эвакуируют в Житомирскую область: как записаться

13 апреля 2023 12:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Жителей Донецкой области эвакуируют в Житомирскую область: как записаться
Эвакуация гражданского населения. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Эвакуация гражданских жителей Донецьк продолжается. С 18 апреля 2023 года начнется бесплатная эвакуация в территориальные общины Житомирской области.

Об этом информирует Краматорский городской совет.

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"Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины. Потому что сейчас самое важное — сохранить жизнь!" — говорится в сообщении.

Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.

Эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням.

Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

  • оставить заявку по телефону: 0978042089, 0988903318 или 0662856290, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
  • добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
  • поселиться в Житомирской области – это бесплатно.

Власть предоставляет следующие социальные гарантии:

  • бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области;
  • ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • гуманитарная помощь;
  • психологическая помощь;
  • медицинская помощь и т.д.

"Горячая линия" Житомирской ОВА для внутренне перемещенных лиц:

  • 0674992916;
  • 0673996272.
горячая линия помощи
Горячие линии для помощи эвакуации. Фото: Краматорский городской совет

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, на вокзал Краматорска в Донецкой области прибыл первый рейс нового поезда из Львова. Все места были заняты.

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