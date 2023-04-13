Жителей Донецкой области эвакуируют в Житомирскую область: как записаться
Эвакуация гражданских жителей Донецьк продолжается. С 18 апреля 2023 года начнется бесплатная эвакуация в территориальные общины Житомирской области.
Об этом информирует Краматорский городской совет.
Эвакуация гражданского населения
"Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины. Потому что сейчас самое важное — сохранить жизнь!" — говорится в сообщении.
Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.
Эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням.
Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:
- оставить заявку по телефону: 0978042089, 0988903318 или 0662856290, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
- добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
- поселиться в Житомирской области – это бесплатно.
Власть предоставляет следующие социальные гарантии:
- бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области;
- ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
- гуманитарная помощь;
- психологическая помощь;
- медицинская помощь и т.д.
"Горячая линия" Житомирской ОВА для внутренне перемещенных лиц:
- 0674992916;
- 0673996272.
Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, на вокзал Краматорска в Донецкой области прибыл первый рейс нового поезда из Львова. Все места были заняты.