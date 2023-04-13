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Росіяни продовжують бити по мирних містах і селах Донеччини: є загиблі і поранені

13 квітня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни продовжують бити по мирних містах і селах Донеччини: є загиблі і поранені
Російські окупанти у Донецькій області. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Донецької області російські окупанти за минулу добу убили одного цивільного. Усього на території регіону росіяни убили понад 1 450 мирних жителів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Інформація про загиблих

Учора, 12 квітня, російські окупанти убили одного цивільного на Донеччині. 

Це сталося під час обстрілу Очеретиного.

Поранені цивільні

Також дві людина отримали поранення після обстрілів російських окупантів.

Один поранений виявлений у все тому ж Очеретиному, інший — у Курахівці.

Загальна кількість жертв

Усього, за даними місцевої влади, на території Донецької області з початку війни від рук російських окупантів загинули 1 465 мирних мешканців. Ще 3 382 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Втрати мирного населення Донеччини на 13 квітня 2023 року
Втрати мирного населення Донеччини на 13 квітня 2023 року
Інфографіка: Донецька ОВА

Ці цифри, зазначає Донецька ОВА, не враховують жертв у окупованих нині Волновасі та Маріуполі. Їх поки що неможливо порахувати.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині посилюють фільтраційні заходи, зокрема, забороняють переміщення між населеними пунктами і збільшують кількість блокпостів.

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