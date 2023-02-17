Окупанти відібрали у місцевих жителів лікарню в Довжанську

Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів
Міську багатопрофільну лікарню Довжанська, як і багато інших медзакладів регіону, віддали російським окупаційним військам. Цивільних же відправляють лікуватися до росії.
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
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Лікарні — окупантам
Російські окупаційні "адміністрації", які діють на території Луганської області, продовжують відбирати у місцевих жителів усі можливості нормально лікуватися на батьківщині.
Так, у госпіталь для важкопоранених російських окупантів переобладнали міську центральну багатопрофільну лікарню у Довжанську. Це далеко не перший випадок у регіоні, коли українські медзаклади повністю віддають під потреби армії рф.
Крім того, працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров для поранених росіян.
Місцевих — в росію
Натомість мешканців Луганської області відправляють лікуватися до російської федерації, зокрема, у сусідню Ростовську область.
Так, днями з Довжанська у сусідню державу відправили 20 цивільних хворих.
"Пацієнтам вкрай незручно і важко. Втім, зручно бойовикам та їх командуванню", — наголосили у Луганській ОВА.
Нагадаємо, раніше у Луганській області окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь. Згодом туди привезли близько 120 загарбників.
Крім того, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.
Фото: Вікімапія