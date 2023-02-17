Окупанти відібрали у місцевих жителів лікарню в Довжанську

Більшість медичних закладів Луганської області перепрофільовані на потреби російської армії

Міську багатопрофільну лікарню Довжанська, як і багато інших медзакладів регіону, віддали російським окупаційним військам. Цивільних же відправляють лікуватися до росії.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

Лікарні — окупантам

Російські окупаційні "адміністрації", які діють на території Луганської області, продовжують відбирати у місцевих жителів усі можливості нормально лікуватися на батьківщині.

Так, у госпіталь для важкопоранених російських окупантів переобладнали міську центральну багатопрофільну лікарню у Довжанську. Це далеко не перший випадок у регіоні, коли українські медзаклади повністю віддають під потреби армії рф.

Крім того, працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров для поранених росіян.

Місцевих — в росію

Натомість мешканців Луганської області відправляють лікуватися до російської федерації, зокрема, у сусідню Ростовську область.

Так, днями з Довжанська у сусідню державу відправили 20 цивільних хворих.

"Пацієнтам вкрай незручно і важко. Втім, зручно бойовикам та їх командуванню", — наголосили у Луганській ОВА.

Нагадаємо, раніше у Луганській області окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь. Згодом туди привезли близько 120 загарбників.

Крім того, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Фото: Вікімапія