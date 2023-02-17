Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів arrow

​​​​​​​Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів

17 лютого 2023 08:59
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупанти відібрали у місцевих жителів лікарню в Довжанську
Більшість медичних закладів Луганської області перепрофільовані на потреби російської армії
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міську багатопрофільну лікарню Довжанська, як і багато інших медзакладів регіону, віддали російським окупаційним військам. Цивільних же відправляють лікуватися до росії.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Лікарні — окупантам

Російські окупаційні "адміністрації", які діють на території Луганської області, продовжують відбирати у місцевих жителів усі можливості нормально лікуватися на батьківщині.

Так, у госпіталь для важкопоранених російських окупантів переобладнали міську центральну багатопрофільну лікарню у Довжанську. Це далеко не перший випадок у регіоні, коли українські медзаклади повністю віддають під потреби армії рф.

Крім того, працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров для поранених росіян.

Місцевих — в росію

Натомість мешканців Луганської області відправляють лікуватися до російської федерації, зокрема, у сусідню Ростовську область.

Так, днями з Довжанська у сусідню державу відправили 20 цивільних хворих.

"Пацієнтам вкрай незручно і важко. Втім, зручно бойовикам та їх командуванню", — наголосили у Луганській ОВА.

Нагадаємо, раніше у Луганській області окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь. Згодом туди привезли близько 120 загарбників.

Крім того, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Фото: Вікімапія

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:08 ​​​​​​​За добу росіяни убили трьох жителів Херсонщини: регіон пережив понад 70 атак

09:07 В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого

09:02 Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:59 Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:49 Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом

08:47 Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"

08:40 Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини

08:32 ​​​​​​​Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента

08:27 Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Актуальне по темі

None 17 Лютий 09:08

​​​​​​​За добу росіяни убили трьох жителів Херсонщини: регіон пережив понад 70 атак

None 17 Лютий 08:55

​​​​​​​Чи зможуть росіяни захопити Бахмут до роковин вторгнення: прогноз ISW

None 16 Лютий 19:23

"Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища

None 16 Лютий 16:47

Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB