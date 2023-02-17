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Жителей Луганской области отправляют лечиться в россию: местные больницы работают только на оккупантов

17 февраля 2023 08:59
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Оккупанты отобрали у местных жителей больницу в Довжанске
Большинство медицинских учреждений Луганской области перепрофилированы на нужды российской армии
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Городскую многопрофильную больницу Довжанска, как и многие другие медучреждения региона, отдали российским оккупационным войскам. Гражданских же отправляют лечиться в россию.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале пресс-служба Луганской областной военной администрации.

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Больницы — оккупантам

Российские оккупационные "администрации", действующие на территории Луганской области, продолжают отбирать у местных жителей все возможности нормально лечиться на родине.

Так, в госпиталь для тяжелораненых российских оккупантов переоборудовали городскую центральную многопрофильную больницу в Довжанске. Это далеко не первый случай в регионе, когда украинские медучреждения полностью отдают под нужды армии россии.

Кроме того, работников бюджетных учреждений заставляют срочно сдавать кровь для раненых россиян.

Местных — в россию

Жителей Луганской области отправляют лечиться в российскую федерацию, в частности, в соседнюю Ростовскую область.

На днях из Довжанска в соседнее государство отправили 20 гражданских больных.

"Пациентам крайне неудобно и тяжело. Впрочем, удобно боевикам и их командованию", — отметили в Луганской ОВА.

Напомним, ранее в Луганской области оккупанты обустроили районную больницу под военный госпиталь. Затем туда привезли около 120 захватчиков.

Кроме того, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Фото: Викимапия

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