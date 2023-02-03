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На Луганщині окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь: привезли туди 120 росіян

3 лютого 2023 22:50
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
На Луганщині окупанти звозять поранених побратимів у районну лікарню, яку переобладнали у військовий шпиталь
Загарбники зазнають серйозних втрат
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Загарбники вимушені переобладнувати цивільні лікарні у військові шпиталі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації", — повідомили в Генштабі.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1 000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога та один — по позиції його ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, що раніше в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходили лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади, під потреби військових передані лікарні № 15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 у місті Луганськ.

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