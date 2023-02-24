"Мы хотели идти по дипломатическому пути": Зеленский рассказал о возвращении к границам

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC News Украина.

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"До 24 февраля мы хотели идти дипломатическим путем, мы стремились к диалогу, как и весь цивилизованный мир. Без оружия найти возможность деоккупировать нашу территорию. Ту, которая была оккупирована с 2014 года. Так было: заморозить. Заморозить войну. Конфликт. Но прекращение огня не было, хотя у нас было перемирие — месяц, два месяца, потом снова", — рассказал Зеленский.

По его словам, была большая ошибка подписывать такой документ, как Минские соглашения.

"Если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне... необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Поэтому, пожалуйста, вы должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая россию, с 1991 года", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что без возвращения Крыма мира не будет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом россии владимиром путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.