Компроміс із путіним неможливий — Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом росії володимиром путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

Чи можливий компроміс з путіним

"Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо, ми об'єднані. Тому будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу. Чому? Питання ж не у слові "компроміс" — чого його боятися? У нас мільйон компромісів у житті, вони щоденно відбуваються. Питання – з ким? Компроміс з путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому? Немає віри", — наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що це неможливо, тому що "із путіним можна про щось домовитись, а на наступний день він введе війська".

"Ти думаєш: як же так могло статися, ми жили століттями — а він катує твоїх людей? Тобто не можна мати будь-які домовленості з тими, хто їх не готовий дотримуватись. І тому це питання виживання нашої держави", — сказав президент.

Повернення усіх територій

Зеленський також підкреслив, що хотів би, щоб ми повернули всі наші території.

"Я знаю, що це складна місія. Але для нашої держави це добре. Мало того, я вам скажу чесно, я вважаю, що для виживання росії це також важливо — віддати всі захоплені території. Тому що, якщо вони не віддають якусь частину наших територій, це унеможливлює для наступних поколінь будь-яке співіснування", — вважає глава держави.

Він додав, якщо наші партнери дозволять їм про це думати і знаходити ці варіанти — це ні до чого хорошого не призведе — ані в Україні, ані в росії, ані в Європі. І це всі прекрасно розуміють.

Нагадаємо, 24 лютого очільник польського уряду Матеуш Моравецький зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Спільно вони відвідали захисників України у військовому госпіталі.