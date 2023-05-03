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"Ми маємо бути тверезі": у Соловйова порадили росіянам, як реагувати на атаку на Кремль

3 травня 2023 17:03
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
"Ми маємо бути тверезі": у Соловйова порадили росіянам, як реагувати на атаку на Кремль
Пропагандист Сергій Карнаухов намагається пояснити російським телеглядачам, як українські безпілотники зуміли подолати "наднадійну" московську ППО. Скріншот: Соловьев.Live
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Найближчим часом Росії доведеться терпіти "атаки ворога", бо зараз змінити ситуацію неможливо. Такий невтішний для росіян висновок озвучив в ефірі "Соловьев.Live" пропагандист Сергій Карнаухов, коментуючи атаку дронів на Кремль у ніч проти 3 травня.

"Нацисти задоволені, наші експерти панікують. Це мені не подобається: не треба сміятися з себе, Ну от реально, цей сміх, що товщина і щільність "червоних ліній" наразі уточнюються — мені теж хочеться багато чого сказати. Але ми маємо бути тверезі. До початку нашого наступу змінити ситуацію неможливо", — зізнався він.

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"То потяг під укіс іде, то нашого воєнкора вб'ють"

Щоб пояснити своїм глядачам, чому невідомі дрони змогли подолати "наднадійну" московську ППО, Карнаухов вдався до старої пісні про США, які нібито ведуть війну з Росією руками України.

"Зараз жодних цілей ведення бойових дій в України немає. Вони виконують накази американців. Які цілі американців? Вони не ховаються, вони декларовані: знищення Росії", — заявив він.

Проте воювати безпосередньо зі США Карнаухов чомусь не закликав, а натомість в черговий раз заявив про необхідність знищити Україну — інакше, за його словами, Росія вічно перебуватиме в положенні "жертви".

"Щодня, щовечора всі наші служби бігають: то потяг під укіс іде, то нашого воєнкора вб'ють, то підірвуть ще щось", — поскаржився пропагандист.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, пресслужба Володимира Путіна заявила, що Кремль був атакований українськими БпЛА. Російські телеграм-канали опублікували відео ударів, зняті очевидцями.

Також 3 травня стало відомо, що московських комунальників та муніципальних депутатів змушують патрулювати вулиці для "запобігання атаки безпілотників".

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