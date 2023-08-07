"Ми повинні зупинити російський терор": Зеленський про ракетний обстріл Покровська

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська на Донеччині. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами українського лідера, РФ намагається залишити від Донбасу тільки розбите та обпалене каміння.

"Два ракетні удари. Попадання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці — рятувальники й всі необхідні служби. Триває порятунок людей", — сказав він.

Президент зазначив, що необхідно терміново зупинити російський терор. При цьому він уточнив, що всі, хто виборює незалежність України, сприяють збереженню людських життів і кожен, хто у світовій спільноті надає допомогу Україні, стає союзником у боротьбі проти тероризму.

"Росія повинна буде нести відповідальність за ті жахи, які вона завдала під час цієї страшної війни", — додав він.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 7 серпня загарбники обстріляли село Кучерівка на Харківщині.

Також ми повідомляли, що за минулу добу окупанти завдали 30 ракетних та 52 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.