Враг не прекращает постоянные обстрелы: детали от Генштаба
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.
Последствия российских ударов
В результате российских террористических атак погибли и ранены среди мирного населения. Кроме того, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Северское и Слобожанское направление
"На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Козачок, , Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка на Харьковщине» , — говорится в возведении Генштаба.
Купянское направление
На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:
- Фиголовка;
- Двухлетняя;
- Кондрашовка;
- Кучеровка;
- Купянск;
- Кисловка.
Лиманское направление
"На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестово и Раздолевка на Донетчине", — сообщили военные.
Запорожское направление
Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них:
- Левадное;
- Красное;
- Железнодорожное;
- Павловка;
- Пятихатки;
- Каменское.
Также обстрелам подвергся Никополь Днепропетровской области.
Ситуация в Донецкой области
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе:
- Васюковка;
- Богдановка;
- Бахмут;
- Ивановское;
- Клещиевка;
- Северное.
На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы получили Авдеевку и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
Кроме ракетных и артиллерийских ударов за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.
Ранее мы сообщали, 6 августа в результате российских обстрелов села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.
Напомним, в ночь на 6 августа российские захватчики нанесли удар по Хмельнитчине. В результате ракетного удара возник пожар на элеваторе в Староконстантиновской общине.