Враг не прекращает постоянные обстрелы: детали от Генштаба

Захватчики обстреливают позиции ВСУ. Фото: rferl.org

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

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Последствия российских ударов

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди мирного населения. Кроме того, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Северское и Слобожанское направление

"На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Козачок, , Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка на Харьковщине» , — говорится в возведении Генштаба.

Купянское направление

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:

Фиголовка;

Двухлетняя;

Кондрашовка;

Кучеровка;

Купянск;

Кисловка.

Лиманское направление

"На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестово и Раздолевка на Донетчине", — сообщили военные.

Запорожское направление

Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них:

Левадное;

Красное;

Железнодорожное;

Павловка;

Пятихатки;

Каменское.

Также обстрелам подвергся Никополь Днепропетровской области.

Ситуация в Донецкой области

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе:

Васюковка;

Богдановка;

Бахмут;

Ивановское;

Клещиевка;

Северное.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы получили Авдеевку и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

Кроме ракетных и артиллерийских ударов за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

Утренняя сводка Генштаба. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, 6 августа в результате российских обстрелов села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.

Напомним, в ночь на 6 августа российские захватчики нанесли удар по Хмельнитчине. В результате ракетного удара возник пожар на элеваторе в Староконстантиновской общине.