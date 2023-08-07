Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг не прекращает постоянные обстрелы: детали от Генштаба arrow

Враг не прекращает постоянные обстрелы: детали от Генштаба

7 августа 2023 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг не прекращает постоянные обстрелы: детали от Генштаба
Захватчики обстреливают позиции ВСУ. Фото: rferl.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

Читайте также:

Последствия российских ударов

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди мирного населения. Кроме того, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Северское и Слобожанское направление

"На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Козачок, , Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка на Харьковщине» , — говорится в возведении Генштаба.

Купянское направление

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:

  • Фиголовка;
  • Двухлетняя;
  • Кондрашовка;
  • Кучеровка;
  • Купянск;
  • Кисловка.

Лиманское направление

"На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестово и Раздолевка на Донетчине", — сообщили военные.

Запорожское направление

Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них:

  • Левадное;
  • Красное;
  • Железнодорожное;
  • Павловка;
  • Пятихатки;
  • Каменское.

Также обстрелам подвергся Никополь Днепропетровской области.

Ситуация в Донецкой области

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе:

  • Васюковка;
  • Богдановка;
  • Бахмут;
  • Ивановское;
  • Клещиевка;
  • Северное.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы получили Авдеевку и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

Кроме ракетных и артиллерийских ударов за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

null
Утренняя сводка Генштаба. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, 6 августа в результате российских обстрелов села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.

Напомним, в ночь на 6 августа российские захватчики нанесли удар по Хмельнитчине. В результате ракетного удара возник пожар на элеваторе в Староконстантиновской общине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз