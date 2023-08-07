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"Мы должны остановить российский террор": Зеленский про ракетный обстрел Покровска

7 августа 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Мы должны остановить российский террор": Зеленский про ракетный обстрел Покровска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска Донецкой области. По его словам, необходимо срочно остановить российский террор.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам украинского лидера, РФ пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни. 

"Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", — сказал он.

Президент указал на то, что необходимо срочно остановить российский террор. При этом он уточнил, что все, кто борется за независимость Украины, способствуют сохранению человеческих жизней и каждый, кто в мировом сообществе оказывает помощь Украине, становится союзником в борьбе против терроризма. 

"Россия должна будет нести ответственность за те ужасы, которые она причинила в ходе этой страшной войны", — добавил он.

Напомним, что российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеровка Харьковской области.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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