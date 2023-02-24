Звернення Президента України Володимира Зеленського до роковин вторгнення рф

Володимир Зеленський

Сьогодні рік, як росія почала проти України повномасштабну війну. Однак ми довели, що ми сильні, адже не підняли білий прапор, а одразу ж стали боронити синьо-жовтий.

Про це йдеться у зверненні Президента Володимира Зеленського.

Рік незламності

Гарант пригадав, як рік тому кожен українець прокинувся під звуки вибухів, але народ не здався агресору, а став на захист власної країни, довівши усьому світові — ми незалежні.

"І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі — в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п’ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися!", — заявив Президент.

За словами Зеленського, на прикладі України весь цивілізований світ побачив, що таке "русскій мір" і на що насправді здатна росія.

"Водночас світ побачив, на що спроможна Україна. Це нові герої. Оборонці Києва, захисники "Азовсталі". Нові подвиги, які здійснювали цілі міста. Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка. Міста-герої. Столиці незламності. Нові символи. А разом із цим — нові оцінки та прогнози щодо України", — наголосив Зеленський.

За словами Президента, вже зараз немає жодного сумніву, що Україну чекає перемога.

"Головний підсумок — ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, перші роковини вторгнення росії в Україну. У ніч у цю трагічну дату Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію. Цей документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".