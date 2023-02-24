Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к годовщине вторжения рф

Владимир Зеленский

Сегодня год, как россия начала против Украины полномасштабную войну. Однако мы доказали, что мы сильны, ведь не подняли белое знамя, а сразу стали защищать сине-желтый флаг.

Об этом говорится в обращении Президента Владимира Зеленского.

Год несокрушимости

Гарант вспомнил, как год назад каждый украинец проснулся под звуки взрывов, но народ не сдался агрессору, а встал на защиту собственной страны, доказав всему миру — мы независимы.

"И мы бились. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше — в третий. Трое суток, которые нам уводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет. Но мы выстояли в четвертый день. А потом в пятый. А сегодня стоим ровно один год. До сих пор знаем: за каждое завтра надо драться!", — заявил Президент.

По словам Зеленского, на примере Украины весь цивилизованный мир увидел, что такое "русский мир" и на что действительно способна россия.

"В то же время мир увидел, на что способна Украина. Это новые герои. Защитники Киева, защитники "Азовстали". Новые подвиги, совершавшие целые города. Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-герои. Столицы несокрушимости. Новые символы. А вместе с этим — новые оценки и прогнозы по Украине", — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, уже сейчас нет никакого сомнения, что Украину ждет победа.

"Главный итог — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!", — добавил он.

Напомним, сегодня, 24 февраля, первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".