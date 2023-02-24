Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения arrow

"Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения

24 февраля 2023 08:41
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к годовщине вторжения рф
Владимир Зеленский
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня год, как россия начала против Украины полномасштабную войну. Однако мы доказали, что мы сильны, ведь не подняли белое знамя, а сразу стали защищать сине-желтый флаг.

Об этом говорится в обращении Президента Владимира Зеленского.

Читайте также:

Год несокрушимости

Гарант вспомнил, как год назад каждый украинец проснулся под звуки взрывов, но народ не сдался агрессору, а встал на защиту собственной страны, доказав всему миру — мы независимы.

"И мы бились. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше — в третий. Трое суток, которые нам уводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет. Но мы выстояли в четвертый день. А потом в пятый. А сегодня стоим ровно один год. До сих пор знаем: за каждое завтра надо драться!", — заявил Президент.

По словам Зеленского, на примере Украины весь цивилизованный мир увидел, что такое "русский мир" и на что действительно способна россия.

"В то же время мир увидел, на что способна Украина. Это новые герои. Защитники Киева, защитники "Азовстали". Новые подвиги, совершавшие целые города. Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-герои. Столицы несокрушимости. Новые символы. А вместе с этим — новые оценки и прогнозы по Украине", — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, уже сейчас нет никакого сомнения, что Украину ждет победа.

"Главный итог — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!", — добавил он.

Напомним, сегодня, 24 февраля, первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

09:12 Победа "Шахтера" и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы: кто прошел дальше

09:06 ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат

09:04 Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

08:58 ​​​К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:48 ​​​СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих

08:45 Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля

08:33 "Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"

08:26 "Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев

08:23 Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро

Новина з відео

07:25 "Год боли, сожаления, веры и единства": Зеленский напомнил, как Украина прожила первый год великой войны

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Новина з відео

23:52 В Париже Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага

Новина з відео

22:17 Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

Новина з відео

20:51 Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Новина з відео

20:15 Послал за российским кораблем и устроил бойкот: латвийский депутат обругал делегацию рф

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, защищающие Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:00 Новая война по старым правилам: как за год изменились две армии

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Актуальное по теме

None 24 Февраль 09:12

Победа "Шахтера" и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы: кто прошел дальше

None 24 Февраль 09:24

ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат

None 24 Февраль 09:10

Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину

None 24 Февраль 08:45

Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB