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"Ми всі підскочили": наслідки ворожої атаки по Одесі очима Новини.LIVE

14 червня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наслідки обстрілу Одеси 14 червня — фоторепортаж
Пошкоджені приміщення в Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росіяни знищили в Одесі торговельний центр, пошкодили будівлю навчального закладу, бізнес-центру та склад продовольства. Пошкоджені фасади, віконні рами, дах, машини, що були поруч припарковані. Все це сталося на проспекті Шевченка.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська була на місці події. 

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Вулиця вкрита частиною фасаду та осколками скла. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Зруйнована будівля, в якій розташовувалося кафе, магазини та музей науки. 
Зруйнована будівля, в якій розташовувалося кафе, магазини та музей науки. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"Тут був улюблений музей науки, туди ходив мій малий, тепер його немає. Це звичайне місце куди ми заходили випити каву, або за продуктами кожного дня. Ми перелякались максимально. Такої потужної хвилі ще не було. Ми просто підскочили всі", — поділився одесит Євген Тихонов. 

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу.Юлія Браславська / Новини.LIVE
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Припарковане авто згоріло вщент. Юлія Браславська / Новини.LIVE
Припарковане авто згоріло вщент. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Приміщення MCDonalds зазнало суттєвих пошкоджень.Юлія Браславська / Новини.LIVE
Приміщення MCDonalds зазнало суттєвих пошкоджень. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Зазначимо, внаслідок обстрілу в лікарні все ще перебувають шість людей. Один чоловік у критичному стані із 60% опіків тіла. Також четверо отримують медичну допомогу амбулаторно. 

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

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