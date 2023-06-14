Последствия обстрела Одессы 14 июня — фоторепортаж

Повреждены помещения в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Россияне уничтожили в Одессе торговый центр, повредили здание учебного заведения, бизнес-центра и продовольственного склада. Повреждены фасады, оконные рамы, крыша, рядом припаркованные машины. Все это произошло на проспекте Шевченко.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская была на месте происшествия.

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Поврежденный бизнес-центр в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Улица покрыта частью фасада и осколками стекла. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Разрушено здание, в котором размещалось кафе, магазины и музей науки. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Здесь был любимый музей науки, туда ходил мой малыш, теперь его нет. Это обычное место куда мы заходили выпить кофе, или за продуктами каждый день. Мы испугались максимально. Такой мощной волны еще не было. Мы просто подскочили все", — поделился одессит Евгений Тихонов.

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Припаркованный автомобиль сгорел дотла. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Помещение MCDonalds получило существенные повреждения. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Отметим, в результате обстрела в больнице все еще находятся шесть человек. Один человек в критическом состоянии из 60% ожогов тела. Также четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.