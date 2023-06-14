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"Мы все подскочили": последствия вражеской атаки по Одессе глазами Новини.LIVE

14 июня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Последствия обстрела Одессы 14 июня — фоторепортаж
Повреждены помещения в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Россияне уничтожили в Одессе торговый центр, повредили здание учебного заведения, бизнес-центра и продовольственного склада. Повреждены фасады, оконные рамы, крыша, рядом припаркованные машины. Все это произошло на проспекте Шевченко.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская была на месте происшествия.

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Улица покрыта частью фасада и осколками стекла. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Разрушено здание, в котором размещалось кафе, магазины и музей науки.
Разрушено здание, в котором размещалось кафе, магазины и музей науки. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Здесь был любимый музей науки, туда ходил мой малыш, теперь его нет. Это обычное место куда мы заходили выпить кофе, или за продуктами каждый день. Мы испугались максимально. Такой мощной волны еще не было. Мы просто подскочили все", — поделился одессит Евгений Тихонов.

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела.Юлия Браславская / Новости.LIVE
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
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Отметим, в результате обстрела в больнице все еще находятся шесть человек. Один человек в критическом состоянии из 60% ожогов тела. Также четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.

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