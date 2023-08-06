"Ми за цінності": Верещук розповіла про Формулу миру Зеленського

Віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про Формулу миру Президент Володимира Зеленського. За її словами, країна виступає за цінності.

Про це Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону.

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Верещук наголосила, що контури поразки Росії вже на горизонті видно. За її словами, світ та відповідальні лідери сідають, щоб обговорити, зокрема з Україною, післявоєнне майбутнє світу.

"На мою думку, зараз змагаються і борються між собою дві формули. Формула Путіна, яка полягає у шантажі усього світу. Він каже, що післявоєнний світ має керуватися шантажем, який вони здійснюють", — сказала Верещук.

Вона розповіла, що Формула Президента Зеленського показує, що Україна виступає за цінності та недопущення будь-якого шантажу.

"І тепер залишилось Саудівській Аравії, власне, і буде це видно, зрозуміти, світ за чию Формулу. Для мене очевидно", — додала Верещук.

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань.