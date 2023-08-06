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"Мы за ценности": Верещук рассказала о Формуле мира Зеленского

6 августа 2023 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Мы за ценности": Верещук рассказала о Формуле мира Зеленского
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о Формуле мира Президент Владимира Зеленского. По ее словам, страна выступает за ценности.

Об этом Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона.

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Формула Зеленского

Верещук подчеркнула, что контуры поражения России уже на горизонте видны. По ее словам, мир и ответственные лидеры садятся, чтобы обсудить, в том числе с Украиной, послевоенное будущее мира.

"По моему мнению, сейчас соревнуются и борются между собой две формулы. Формула Путина, которая заключается в шантаже всего мира. Он говорит, что послевоенный мир должен руководствоваться шантажом, который они осуществляют", — сказала Верещук.

Она рассказала, что Формула Президента Зеленского показывает, что Украина выступает за ценности и недопущение любого шантажа.

"И теперь осталось Саудовской Аравии, собственно, и будет это видно, понять, мир за чью Формулу. Для меня очевидно", — добавила Верещук.

Напомним, в субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит относительно украинской Формулы мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.

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