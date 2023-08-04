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"Почали розслаблятися": Верещук закликала пам'ятати про те, що війна все ще триває

4 серпня 2023 08:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Почали розслаблятися": Верещук закликала пам'ятати про те, що війна все ще триває
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кожен українець по можливості допомагає ЗСУ та робить певні кроки, щоб наблизити перемогу України. Однак, її точно не наближає завчасне перемикання на мирне життя та ментальне заперечення війни. 

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. 

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Війна все ще триває

Верещук зазначила, що є речі, які не слід робити під час війни і справа тут у моральних цінностях. Все тому, що переважна більшість людей почали жити мирним життям, забуваючи про те, що війна все ще триває. 

"Звісно, кожен українець робить те, що може задля нашої перемоги. Від кожного, так би мовити, за можливостями. Але, справа також у тому, чого не слід робити. І це моральне питання. Якщо один хлопець на передовій, чи має інший хлопець моральне право саме в той час веселитись в нічному клубі? Чи мають право люди відкрито насолоджуватись життям, коли в госпіталях лежать тисячі поранених? Чи це ок, коли хтось віддає весь свій час і гроші волонтерській роботі, а хтось займається відвертою фігнею?", — написала Верещук. 

Прем'єрка підкреслює, що наразі не вистачає тієї згуртованої атмосфери, яка була у лютому-березні минулого року. До того ж, щоб наблизити перемогу, рівень внутрішньої мобілізації та витривалості має бути вищим. 

"Отже, треба менше кайфувати й більше працювати. До перемоги ще багато роботи! Війна ще не закінчилась. Її треба ще завершити. Нашою Перемогою!", — наголосила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, 3 серпня, Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін. 

Додамо, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

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