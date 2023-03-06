Президент України відреагував на розстріл окупантами українського військового

"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на цинічний розстріл українського військового
Володимир Зеленський заявив, що усі російські злочинці неодмінно будуть покарані за свої злочини в Україні. Також Президент наголосив, що ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.
Про це український гарант заявив під час вечірнього звернення.
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У черговому зверненні до українців Володимир Зеленський згадав відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні".
"Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", — сказав він.
Президент наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це. Зеленський заявив, що завдяки єдності українці знають, яким буде результат цієї війни.
"Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України", — сказав Президент.
Також він поінформував, що українські бійці продовжують тримати оборону Бахмута, попри чергові брехливі заяви кремля.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові розстріляли з автоматів бійця ЗСУ за вигук "Слава Україні".