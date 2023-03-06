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Російські військові розстріляли з автоматів бійця ЗСУ за вигук "Слава Україні": в Офісі Президента вже відреагували

6 березня 2023 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український військовополонений
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати кожен свій злочин.

Про це повідомив волонтер Ігор Лаченков та Андрій Єрмак

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Деталі

"Після відмови підкоритися російській жорстокості та виголошення фрази "Слава Україні" українського військовополоненого жорстоко вбивають. Навіть у двадцять першому столітті все ще скоюються жахливі воєнні злочини, а ті, хто порушує всі правила, залишаються безкарними", — повідомив Лаченков.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що за кожен такий воєнний злочин окупантів чекає розплата. 

"Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще — це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, родина українського військового, який перебував у російському полоні, намагається повернути з окупованої Донеччини його тіло. Микола Самойленко досі перебуває у списках на обмін як живий, але командир повідомив сім’ї, що хлопця поховали в окупації.

Також ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець закликає світ сприяти припиненню свавілля рф проти українського політв'язня Олександра Марченка. Ще у 2018 році чоловіка затримали представники так званої "ДНР".

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