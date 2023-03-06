Президент Украины отреагировал на расстрел оккупантами украинского военного

Президент Украины

Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.

Об этом украинский гарант заявил во время вечернего обращения.

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В очередном обращении к украинцам Владимир Зеленский вспомнил видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине".

"Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — сказал он.

Президент подчеркнул, что каждый пришедший в Украину российский военный, непременно будет отвечать за это. Зеленский заявил, что благодаря единству украинцы знают, каким будет результат этой войны.

"С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так", — сказал Президент.

Также он проинформировал, что украинские бойцы продолжают держать оборону Бахмута, несмотря на очередные лживые заявления кремля.

Напомним, ранее мы писали, что российские военные расстреляли из автоматов бойца ВСУ за слова "Слава Украине".