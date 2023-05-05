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"М’ясник з Маріуполя" Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнер"

5 травня 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"М’ясник з Маріуполя" Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнер"
Михайло Мізинцев тепер працює в ПВК "Вагнер". Фото: Wikipedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишній заступник міністра оборони, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнер".

Військовий кореспондент Олександр Симонов показав кадри з новим заступником командира ПВК "Вагнер" у Telegram-каналі "Позивний Брюс".

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"Сьогодні в лагері підготовки з новим заступником команди ЧВК "Вагнер" Михайлом Євгеньевичем Мізінцевим зайнялися допідготовкою підрозділу", — прокоментував відео.

Хто такий Мізинцев

Михайло Мізинцев займається додатковою підготовкою підрозділів російських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну.

Мізинцева призначили на посаду заступника міністра оборони Росії у вересні 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

Нагадаємо, українські прокурори зібрали сотні досьє, у яких фігурують понад 600 росіян. Усіх їх підозрюють у воєнних злочинах в Україні.

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