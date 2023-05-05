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"Мясник из Мариуполя" Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер"

5 мая 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Мясник из Мариуполя" Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер"
Михаил Мизинцев работает в ЧВК "Вагнер". Фото: Wikipedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший заместитель министра обороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер".

Военный корреспондент Александр Симонов показал кадры с новым заместителем командира ЧВК "Вагнер" в Telegram-канале "Позывной Брюс".

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"Сегодня в лагере подготовки с новым заместителем команды ЧВК "Вагнер" Михаилом Евгеньевичем Мизинцевым занялись доподготовкой подразделения", — прокомментировал видео.

Кто такой Мизинцев

Михаил Мизинцев занимается дополнительной подготовкой подразделений российских окупантов, которых затем отправляют на войну в Украину.

Мизинцев был назначен на должность заместителя министра обороны России в сентябре 2022 года.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и предписывал бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

Напомним, украинские прокуроры собрали сотни досье, в которых фигурируют более 600 россиян. Все они подозреваются в военных преступлениях в Украине.

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