Офіс генпрокурора зібрав сотні досьє на солдат армії рф, — The Guardian

Дошка з російськими окупантами

Українські прокурори зібрали сотні досьє, у яких фігурують понад 600 росіян. Усіх їх підозрюють у воєнних злочинах в Україні.

Про це пише The Guardian.

Деталі

Задля розслідувань українські прокурори використовують дошку з іменами та фотографіями окупантів, висота якої 1,5 метра, а ширина — 4 метри. На ній — підозрювані: від сотень російських солдатів до міністра оборони рф Сергія Шойгу та президента володимира путіна.

Головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів, що правоохоронці почали складати цю дошку ще минулого року, від самого вторгнення рф. За його словами ця карта "оновлюється його тиждень за тижнем".

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі відкриває дві справи про воєнні злочини, пов’язані з вторгненням росії в Україну. На тлі цього, видання The Guardian вирішило зібрати та описати історії деяких командирів та генералів армії рф.

Зокрема, у матеріалі йдеться про генерал-полковника Михайла Мізінцева, який керував тримісячною облогою Маріуполя, де за даними української влади, армія рф вбила щонайменше 22 тисячі людей.

Руйнування міста на Донеччині порівнюють з облогою міста Алеппо в Сирії, який перетворився на руїни після російських бомбардувань. Саме Мізинцев командував там нальотами. Військові експерти припускають, що він частково використав цю тактику і в Маріуполі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час окупації Київщини, двоє снайперів рф знущалися з дитини та зґвалтували її матір.