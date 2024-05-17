Истребитель-перехватчик МиГ-31, разработка, характеристика, цена

МиГ-31 — чем знаменитые самолеты, уничтоженные ВСУ на аэродроме Бельбек
Украинская армия успешно использует западные дальнобойные ракеты. После двух ударов по аэродрому Бельбек под Севастополем был уничтожен ряд российских самолетов. Об истребителе МиГ-31, ликвидированном в Бельбеке, и о том, почему взлет этих самолетов включает сирену воздушной тревоги на всей территории Украины — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
Атака на Бельбек
В середине мая украинская армия нанесла два ракетных удара по аэродрому Бельбек, расположенному на территории оккупированного Крыма, возле Севастополя. Информация о последствиях этой атаки появилась спустя некоторое время — и она была очень неприятна для оккупационного контингента российской армии.
По имеющимся данным, в Бельбеке было уничтожено хранилище авиационного горючего. Кроме того, пострадал полностью разрушенный или существенно поврежденный целый ряд российских военных самолетов. Речь идет, в частности, о Су-27 и МиГ-29.
А еще, согласно данным свежих спутниковых снимков, россияне потеряли сразу два боевых самолета МиГ-31. Что это за самолеты, чем они знамениты — и почему взлет МиГов-31 в глубине территории Российской Федерации заставляет объявлять воздушную тревогу на всей территории Украины?
Первый самолет четвертого поколения
Идея конструирования самолета, позже названного МиГ-31, возникла еще в конце 60-х годов. Это был в определенной степени революционный шаг, потому что МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения.
Четвертое поколение авиационной техники отличалось от предыдущего целым рядом усовершенствований. Да, эти самолеты получили лучшую авионику, улучшенные маневренные характеристики, турбореактивные двигатели с пониженным расходом топлива.
Кроме того, самолеты этого поколения разрабатывались уже не как узкоспециализированная, а многоцелевая техника. Одним из таких самолетов и стал МиГ-31, первый полет которого состоялся в сентябре 1975 года, а начало полноценной эксплуатации вооруженными силами Советского Союза пришлось на 1981 год.
Технические характеристики
МиГ-31 является сверхзвуковым истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия, причем всепогодный. Максимальная скорость полета на большой высоте достигает 3100 км/ч, крейсерская сверхзвуковая — 2500-2800 км/ч. А вот на низких высотах МиГ-31 может разогнаться до 1500 км/ч.
Без дозаправки самолет может находиться в воздухе более 3 часов, преодолевая до 1800 километров. С подвесным топливным баком МиГ-31 может пролететь до 3000 км, а с дозаправкой — до 5400 км. Практический потолок для этого авиационного судна составляет 22,5 километра, но при определенных условиях он может подняться и на 30-километровую высоту.
Главным вооружением МиГ-31 является шестиствольная пушка калибра 23 мм. Полный боекомплект на самолете составляет 260 снарядов. Кроме того, к фюзеляжу снизу могут крепиться управляемые ракеты — 4 большой, 2 средней и 4 малой дальности. А также с МиГов запускаются крылатые ракеты разных классов, как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".
Модификации МиГ-31
Конечно, за 50 лет существования проект МиГ-31 неоднократно модифицировался, поэтому существует несколько вариантов этого самолета. Часть из них так и не ушла в серию. Скажем, МиГ-31Д, который создавался для амбициозной задачи — запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт", которая должна была сбивать вражеские спутники на низких околоземных орбитах. Впрочем, все три экземпляра, которые успели изготовить к моменту распада СССР, остались в Казахстане, так что идея сбивать американские спутники с самолетов так и осталась мечтой.
Двумя главными модификациями МиГ-31, которые сейчас используются российской армией, являются МиГ-31Б (поступил в состав советской авиации в 1990 году) и МиГ-31БМ (этот вариант появился на свет в 1998 году). Есть также версии, оборудованные штангой для дозаправки в воздухе.
И, конечно, мы не можем пройти мимо варианта МиГ-31К, который хорошо известен всем украинцам — ведь именно взлет этих самолетов в Нижегородской области (с аэродрома Саваслейка) приводит к объявлению воздушной тревоги по всей территории нашего государства. Дело в том, что буква К в индексе самолета означает "Кинжал", гиперзвуковую ракету, для запусков которой и был специально модифицирован этот истребитель.
Кто использует МиГ-31, за сколько его можно купить
Основным и фактически единственным эксплуатантом (кроме Казахстана, о котором уже было упомянуто выше) самолетов МиГ-31 до сих пор остается Российская Федерация. По неофициальным данным, армия страны-агрессора располагала к началу 2024 года около 150 единиц этой авиационной техники.
В частности, воздушно-космические силы РФ имели на вооружении 88 вариантов МиГ-31БМ и более 20 единиц носителей ракеты "Кинжал". Все остальные самолеты употребляет морская авиация военно-морского флота РФ. Вероятно, именно эти самолеты и были уничтожены в Бельбеке в результате успешных атак украинских дальнобойных ракет.
Несмотря на то, что МиГ-31 пока не экспортируется, известна цена этого самолета для потенциальных покупателей из других стран — она составляет 35 миллионов долларов. Так что благодаря одному удару по Бельбеку российская армия потеряла техники по меньшей мере на 70 млн., не считая других потерь.
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