Истребитель-перехватчик МиГ-31, разработка, характеристика, цена

Самолет МиГ-31К, носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Фото: росСМИ

Украинская армия успешно использует западные дальнобойные ракеты. После двух ударов по аэродрому Бельбек под Севастополем был уничтожен ряд российских самолетов. Об истребителе МиГ-31, ликвидированном в Бельбеке, и о том, почему взлет этих самолетов включает сирену воздушной тревоги на всей территории Украины — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Атака на Бельбек

В середине мая украинская армия нанесла два ракетных удара по аэродрому Бельбек, расположенному на территории оккупированного Крыма, возле Севастополя. Информация о последствиях этой атаки появилась спустя некоторое время — и она была очень неприятна для оккупационного контингента российской армии.

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По имеющимся данным, в Бельбеке было уничтожено хранилище авиационного горючего. Кроме того, пострадал полностью разрушенный или существенно поврежденный целый ряд российских военных самолетов. Речь идет, в частности, о Су-27 и МиГ-29.

А еще, согласно данным свежих спутниковых снимков, россияне потеряли сразу два боевых самолета МиГ-31. Что это за самолеты, чем они знамениты — и почему взлет МиГов-31 в глубине территории Российской Федерации заставляет объявлять воздушную тревогу на всей территории Украины?

Первый самолет четвертого поколения

Идея конструирования самолета, позже названного МиГ-31, возникла еще в конце 60-х годов. Это был в определенной степени революционный шаг, потому что МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения.

Четвертое поколение авиационной техники отличалось от предыдущего целым рядом усовершенствований. Да, эти самолеты получили лучшую авионику, улучшенные маневренные характеристики, турбореактивные двигатели с пониженным расходом топлива.

Кроме того, самолеты этого поколения разрабатывались уже не как узкоспециализированная, а многоцелевая техника. Одним из таких самолетов и стал МиГ-31, первый полет которого состоялся в сентябре 1975 года, а начало полноценной эксплуатации вооруженными силами Советского Союза пришлось на 1981 год.

Технические характеристики

МиГ-31 является сверхзвуковым истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия, причем всепогодный. Максимальная скорость полета на большой высоте достигает 3100 км/ч, крейсерская сверхзвуковая — 2500-2800 км/ч. А вот на низких высотах МиГ-31 может разогнаться до 1500 км/ч.

Без дозаправки самолет может находиться в воздухе более 3 часов, преодолевая до 1800 километров. С подвесным топливным баком МиГ-31 может пролететь до 3000 км, а с дозаправкой — до 5400 км. Практический потолок для этого авиационного судна составляет 22,5 километра, но при определенных условиях он может подняться и на 30-километровую высоту.

Главным вооружением МиГ-31 является шестиствольная пушка калибра 23 мм. Полный боекомплект на самолете составляет 260 снарядов. Кроме того, к фюзеляжу снизу могут крепиться управляемые ракеты — 4 большой, 2 средней и 4 малой дальности. А также с МиГов запускаются крылатые ракеты разных классов, как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Модификации МиГ-31

Конечно, за 50 лет существования проект МиГ-31 неоднократно модифицировался, поэтому существует несколько вариантов этого самолета. Часть из них так и не ушла в серию. Скажем, МиГ-31Д, который создавался для амбициозной задачи — запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт", которая должна была сбивать вражеские спутники на низких околоземных орбитах. Впрочем, все три экземпляра, которые успели изготовить к моменту распада СССР, остались в Казахстане, так что идея сбивать американские спутники с самолетов так и осталась мечтой.

Двумя главными модификациями МиГ-31, которые сейчас используются российской армией, являются МиГ-31Б (поступил в состав советской авиации в 1990 году) и МиГ-31БМ (этот вариант появился на свет в 1998 году). Есть также версии, оборудованные штангой для дозаправки в воздухе.

И, конечно, мы не можем пройти мимо варианта МиГ-31К, который хорошо известен всем украинцам — ведь именно взлет этих самолетов в Нижегородской области (с аэродрома Саваслейка) приводит к объявлению воздушной тревоги по всей территории нашего государства. Дело в том, что буква К в индексе самолета означает "Кинжал", гиперзвуковую ракету, для запусков которой и был специально модифицирован этот истребитель.

Кто использует МиГ-31, за сколько его можно купить

Основным и фактически единственным эксплуатантом (кроме Казахстана, о котором уже было упомянуто выше) самолетов МиГ-31 до сих пор остается Российская Федерация. По неофициальным данным, армия страны-агрессора располагала к началу 2024 года около 150 единиц этой авиационной техники.

В частности, воздушно-космические силы РФ имели на вооружении 88 вариантов МиГ-31БМ и более 20 единиц носителей ракеты "Кинжал". Все остальные самолеты употребляет морская авиация военно-морского флота РФ. Вероятно, именно эти самолеты и были уничтожены в Бельбеке в результате успешных атак украинских дальнобойных ракет.

Несмотря на то, что МиГ-31 пока не экспортируется, известна цена этого самолета для потенциальных покупателей из других стран — она составляет 35 миллионов долларов. Так что благодаря одному удару по Бельбеку российская армия потеряла техники по меньшей мере на 70 млн., не считая других потерь.