Миколаївські десантники 79 бригади знищили ворожу САУ "Гіацинт-С"

Палає ворожа САУ "Гіацинт-С". Фото: Скриншот

Українські бійці все більше ліквідовують російської техніки. Так, десантники 79-ї окремої бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило відео знищення ворожої техніки. На ньому видно, як детонує боєкомплект та палає самохідна гармата.

"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", — зазначили в командуванні ДШВ.

Нагадаємо, сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Бійці ППО 47 бригади "Маґура" вже відправили до пекла літак СУ-25 і чотири гелікоптери КА-52.