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Николаевские десантники 79 бригады уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С"

11 июля 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Николаевские десантники 79 бригады уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С"
Пылает вражеская САУ "Гиацинт-С". Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские бойцы все больше ликвидируют российской техники. Так, десантники 79-й отдельной бригады уничтожили вражескую самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С".

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовало видео уничтожения вражеской техники. На нем видно, как детонирует боекомплект и пылает самоходная пушка.

"Сначала аэроразведка маруновых беретов обнаружила огневую позицию, где находилась артиллерийская установка противника. Затем в это место был скоординирован огонь артиллерии. Точным огнем с использованием высокоточных боеприпасов наши защитники уничтожили вражескую пушку", — отметили в командовании.

Напомним, силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Бойцы ПВО 47 бригады "Магура" уже отправили в ад самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.

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