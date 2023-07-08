До скарбнички бригади "Магура" додались ворожий літак та чотири гелікоптери

Бійці ППО 47 бригади "Маґура". Фото: Telegram

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Бійці ППО 47 бригади "Маґура" вже відправили до пекла літак СУ-25 і чотири гелікоптери КА-52.

Про це йдеться на сторінці 47 бригади "Маґура" у Telegram.

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Знищення ворожої авіації

На сторінці 47 бригади "Маґура" зазначається, що бійці підрозділу нищать ворожу авіацію. Так на рахунку бригади літак СУ-25 та чотири гелікоптери КА-52.

Також на сторінці виклали світлини бійців, які у цьому відзначилися.

Бійці ППО 47 бригади "Маґура". Фото: Telegram

"Вони розносять ворожу авіацію вщент! І зупинятися не планують", — йдеться в повідомленні бригади.

Бійці ППО 47 бригади "Маґура". Фото: Telegram

Бійці ППО 47 бригади "Маґура". Фото: Telegram

Нагадаємо, бригада сержанта Валерія Маркуса "Маґура" блискуче знищила танк окупантів Т-90 "Прорив".

Також ми писали, що незабаром бригада оголосить набір людей. Не виключено, що набір розпочнеться за півтора тижні.