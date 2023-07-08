До скарбнички бригади "Магура" додались ворожий літак та чотири гелікоптери
Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Бійці ППО 47 бригади "Маґура" вже відправили до пекла літак СУ-25 і чотири гелікоптери КА-52.
Про це йдеться на сторінці 47 бригади "Маґура" у Telegram.
Знищення ворожої авіації
На сторінці 47 бригади "Маґура" зазначається, що бійці підрозділу нищать ворожу авіацію. Так на рахунку бригади літак СУ-25 та чотири гелікоптери КА-52.
Також на сторінці виклали світлини бійців, які у цьому відзначилися.
"Вони розносять ворожу авіацію вщент! І зупинятися не планують", — йдеться в повідомленні бригади.
Нагадаємо, бригада сержанта Валерія Маркуса "Маґура" блискуче знищила танк окупантів Т-90 "Прорив".
Також ми писали, що незабаром бригада оголосить набір людей. Не виключено, що набір розпочнеться за півтора тижні.