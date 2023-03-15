Мінфін повідомив про "знакове рішення" суду у справі щодо єврооблігацій на 3 млрд доларів

Мінфін назвав це рішення "великою перемогою справедливості та верховенства права"

Верховний Суд Великої Британії вирішив, що справу щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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"Велика перемога справедливості та верховенства права, Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання в англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що росія намагалась переконати англійський суд постановити рішення на її користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження дій москви.

"Тепер на росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що надалі були використані росією як один з інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у цій справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", — додають у Мінфіні.

Що передувало

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом росії володимиром путіним, що росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів — крім росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про передачу конфіскованого у Віктора Януковича майна до управління Фонду державного майна.

Додамо, що в росії знову згадали про президента Віктора Януковича і колишнього прем'єра Миколу Азарова. Зокрема, там пропонують втікачам створити разом з одіозним екснардепом Віктором Медведчуком український "уряд у вигнанні".

Як зазначають росЗМІ, член-кореспондент академії військових наук росії Володимир Козін запропонував колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові політради забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також колишньому президенту України Віктору Януковичу сформувати "уряд у вигнанні".