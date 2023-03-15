Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мінфін повідомив про "знакове рішення" суду у справі щодо єврооблігацій на 3 млрд доларів arrow

Мінфін повідомив про "знакове рішення" суду у справі щодо єврооблігацій на 3 млрд доларів

15 березня 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мінфін назвав це рішення "великою перемогою справедливості та верховенства права"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховний Суд Великої Британії вирішив, що справу щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Читайте також:

Деталі

"Велика перемога справедливості та верховенства права, Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання в англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що росія намагалась переконати англійський суд постановити рішення на її користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження дій москви.

"Тепер на росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що надалі були використані росією як один з інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у цій справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", — додають у Мінфіні.

Що передувало

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом росії володимиром путіним, що росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів — крім росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про передачу конфіскованого у Віктора Януковича майна до управління Фонду державного майна.

Додамо, що в росії знову згадали про президента Віктора Януковича і колишнього прем'єра Миколу Азарова. Зокрема, там пропонують втікачам створити разом з одіозним екснардепом Віктором Медведчуком український "уряд у вигнанні".

Як зазначають росЗМІ, член-кореспондент академії військових наук росії Володимир Козін запропонував колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові політради забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також колишньому президенту України Віктору Януковичу сформувати "уряд у вигнанні".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:06 Це трапиться у значущу дату: астролог спрогнозував скасування воєнного стану

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:58Україна може отримати підтримку з боку кількох країн у вигляді винищувачів МіГ-29

14:57 Росіянин повідомив про "акредитацію" щодо зйомок фільму в Україні: в ОП заперечили

Новина з фото

14:54 ​​​​​​​У Запоріжжі почали ремонтувати зруйнований російською ракетою будинок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Евеліна Світоліна обрала собі нового тренера: хто ним став

14:40 Судовий скандал: Київська прокуратура перемогла у справі про незаконну реєстрацію прав на землю

14:27 Чуєва розповіла, скільки об’єктів культурної спадщини України було пошкоджено окупантами

14:27 Голкіпер збірної України отримав важку травму та пропустить два місяці сезону

14:26 Двоє українців намагалися втекти з Україні на надувному човні: деталі

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова - пошкоджено навчальний заклад

Новина з відео

14:06 Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52 ​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

Новина з відео

09:31В Америці показали відеореконструкцію, як російський літак збив безпілотник США

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

Актуальне по темі

None 15 Березень 14:56

Це трапиться у значущу дату: астролог спрогнозував скасування воєнного стану

None 15 Березень 15:02

Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

None 15 Березень 14:59

Україна може отримати підтримку з боку кількох країн у вигляді винищувачів МіГ-29

None 15 Березень 14:57

Росіянин повідомив про "акредитацію" щодо зйомок фільму в Україні: в ОП заперечили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB