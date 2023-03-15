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Минфин сообщил о "знаковом решении" суда по делу по еврооблигациям на 3 млрд долларов

15 марта 2023 13:34
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Минфин назвал это решение "великой победой справедливости и верховенства права"
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Верховный Суд Великобритании решил, что дело по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Подробности

"Большая победа справедливости и верховенства права, Верховный Суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии россии, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Постановив это знаковое решение спустя более семи лет после того, как россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный Суд, являющийся самым высоким судом в системе судов Соединенного Королевства, поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что россия пыталась убедить английский суд постановить решение в ее пользу, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования действий москвы.

"Теперь на россию ложится груз доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы россией как один из инструментов оружия против Украины. Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в этом деле, если не будет доказано обратное, что давление россии не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", — добавляют в Минфине.

Что предшествовало

В декабре 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом россии владимиром путиным, что россия предоставит Украине кредит на 15 миллиардов долларов из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 миллиарда долларов была размещена на Ирландской фондовой бирже и ее выкупила россия.

В течение осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая списание их части, с большинством из своих частных кредиторов — кроме россии, которая не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является суверенным долгом украинского государства. Киев настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и, следовательно, должен быть реструктурирован на общих основаниях.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины поддержал распоряжение о передаче конфискованного у Виктора Януковича имущества в управление Фонда государственного имущества.

Добавим, что в россии снова упомянули о президенте Викторе Януковиче и бывшем премьере Николае Азарове. В частности, там предлагают беглецам создать вместе с одиозным экснардепом Виктором Медведчуком украинское "правительство в изгнании".

Как отмечают росСМИ, член-корреспондент академии военных наук россии Владимир Козин предложил бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, главе политсовета запрещенного ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сформировать "правительство в изгнании".

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