Міністерство оборони перерахувало близько 27 млрд грн на зброю, яку так і не отримало

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook

Міністерство оборони України перерахувало на рахунки компаній 27 млрд гривень за зброю, однак не отримало її вчасно.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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У Центрі протидії корупції заявляють, що прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України по закупівлі зброї становить близько 27 млрд грн.

Наявність простроченої дебіторської заборгованості означає, що Міноборони перерахувало компаніям гроші, проте товар так і не отримало в строк, передбачений контрактами.

При цьому інформація про конкретні прострочені контракти прихована.

"Міноборони заплатило за зброю 27 мільярдів, але замість зброї отримало н#хуя. Резніков розповідає, що "це ж ви понімаєте, ми ж до війни не готувалися, на складах ні снарядів, ні броніків, а 24 лютого кинулися все куплять, ну і всякі жулікі нам наобіцяли, ми їм 100% передоплати шмальнули, а вони нас взяли і обманули, гниди", — пише журналіст ZN.ua Юрій Ніколов.

Допис у Facebook журналіста. Фото: скриншот

У Центрі протидії корупціїї порівняли: фонд "Повернись живим" на 400 млн грн планує закупити:

300 мінометів 82-мм калібру,

200 крупнокаліберних кулеметів,

100 автоматичних 40-мм гранатометів.

Тобто, за ці 27 млрд грн можна було закупити в 67 разів більше зброї.

Нагадаємо, США планують оголосити про нову військову допомогу Україні на 200 млн доларів. Таким чином Вашингтон розпочинає розподіл 6,2 млрд доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону, що й призвела до завищення вартості допомоги Україні.