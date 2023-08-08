США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

Президент США Джо Байден під час виступу. Фото: REUTERS

Сьогодні, 8 серпня, США планують оголосити про нову військову допомогу Україні на 200 млн доларів. Таким чином Вашингтон розпочинає розподіл 6,2 млрд доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону, що й призвела до завищення вартості допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, у травні Пентагон повідомив про помилкове визначення вищої вартості американської військової допомоги. Співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "амортизаційної вартості" для розрахунків боєприпасів, ракет та обладнання на мільярди доларів, відправлених до України.

"Україна потребує зброї, яку можна відправити зі складів США за кілька днів або тижнів, щоб продовжувати боротьбу з російським вторгненням — бухгалтерська помилка зіграла на користь Києву, оскільки дозволила відправити більше обладнання", — зазначає видання.

Це важливий момент, оскільки ці кошти — останні з раніше схвалених Конгресом 25,5 мільярдів доларів. Адміністрація може використати їх для надсилання військової допомоги із запасів США у разі надзвичайного випадку.

Яка зброя ввійде до пакета

Американська адміністрація готує додатковий бюджетний запит для надання додаткової допомоги Україні.

Плановане оголошення про виділення 200 мільйонів доларів у вівторок, 8 серпня, стане першим етапом використання 6,2 мільярда доларів, раніше виділених в рамках повноважень Президента США щодо скорочення військового потенціалу.

Так, до пакета увійдуть:

обладнання для розмінування,

протитанкова зброя TOW і AT4,

боєприпаси для ЗРК Patriot,

ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS),

протитанкові ракети Javelin та інше.

Нагадаємо, що очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.