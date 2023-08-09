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Министерство обороны перечислило около 27 млрд грн на оружие, которое так и не получило

9 августа 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Министерство обороны перечислило около 27 млрд грн на оружие, которое так и не получило
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны Украины перечислило на счета компаний 27 млрд. гривен за оружие, однако не получило его вовремя.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В Центре противодействия коррупции заявляют, что просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины по закупке оружия составляет около 27 млрд. грн.

Наличие просроченной дебиторской задолженности означает, что Минобороны перечислило компаниям деньги, однако товар так и не получил в срок, предусмотренный контрактами.

При этом информация о конкретных просроченных контрактах скрыта.

"Минобороны заплатило за оружие 27 миллиардов, но вместо оружия получило н#хуя. Резников рассказывает, что "это же вы понимаете, мы же к войне не готовились, на складах ни снарядов, ни броников, а 24 февраля бросились все покупать, а всякие жулики нам наобещали, мы им 100% предоплаты шмальнули, а они нас взяли и обманули, гниды", — пишет журналист ZN.ua Юрий Николов.

Сообщение в Facebook журналиста. Фото: скриншот

В Центре противодействия коррупции сравнили: фонд "Повернись живим" на 400 млн грн планирует закупить:

  • 300 минометов 82-мм калибра,
  • 200 крупнокалиберных пулеметов,
  • 100 автоматических 40 мм гранатометов.

То есть за эти 27 млрд грн можно было закупить в 67 раз больше оружия.

Напомним, США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.

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