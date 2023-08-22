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Міністерство оборони Росії стверджує, що їм вдалося збити чотири безпілотника

22 серпня 2023 04:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Міністерство оборони Росії стверджує, що їм вдалося збити чотири безпілотника
Москва після атаки дронів. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство оборони Росії заявило, що їхня ППО збила 2 безпілотника, а ще 2 дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито подавили у Брянській області.

Про це повідомояють російські ЗМІ у Telegram.

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Вибухи у Москві та Московській області

Очільник російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття 2 безпілотників під Москвою. Він стверджує, що один дрон збили у районі міста Красногорськ, а другий — у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.

А Міноборони РФ заявляє, що ще два дрона вдалося збити над територією Брянської області. Там також заявили, що внаслідок атак безпілотників постраждалих немає.

Повідомляється, що внаслідок атаки безпілотника у Москві на Красногірському бульварі пошкоджено житловий будинок. За повідомленнями росЗМІ, біля будівлі уряду Московської області виднівся дим, один з БпЛА впав на шосе.

Нагадаємо, цієї ночі у Москві та Московській області лунали вибухи. 

Також ми писали, що у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим". Вони тимчасово припинили роботу. Відомо, що затримуються кілька літаків на виліт і приліт.

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