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Министерство обороны России утверждает, что им удалось сбить четыре беспилотника

22 августа 2023 04:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Министерство обороны России утверждает, что им удалось сбить четыре беспилотника
Москва после атаки дронов. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны России заявило, что их ПВО сбила 2 беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавила в Брянской области.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Взрывы в Москве и Московской области

Глава российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии 2 беспилотников под Москвой. Он утверждает, что один дрон сбили в районе города Красногорска, а второй — в районе населенного пункта Часцы Одинцовского района.

А Минобороны РФ заявляет, что еще два дрона удалось сбить над территорией Брянской области. Там также заявили, что в результате атак беспилотников пострадавших нет.

Сообщается, что в результате атаки беспилотника в Москве на Красногорском бульваре поврежден жилой дом. По сообщениям росСМИ, дым виднелся у здания правительства Московской области, один из БпЛА упал на шоссе.

Напомним, этой ночью в Москве и Московской области раздавались взрывы.

Также мы писали, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер". Они временно приостановили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.

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