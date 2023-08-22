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У Москві та Московській області лунають потужні вибухи: подробиці

22 серпня 2023 03:00
оновлено: 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Москві та Московській області лунають потужні вибухи: подробиці
У Москві лунають потужні вибухи. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Московській області, вночі 22 серпня, лунають потужні вибухи. Про гучні звуки пишуть мешканці підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.

 Про це повідомляють моніторингові канали

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Вибухи у Москві та Московській області вночі 22 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що у Московській області лунають вибухи. Російські пабліки пишуть про збиття дрону.

Місцеві мешканці викладають у мережу відео.

"У Красногорську після вибуху у мешканців повилітали вікна", — повідомляють російські Telegram-канали.

03:17:

Повідомляється, що на Красногірському бульварі у Москві пошкоджено житловий будинок. Російські ЗМІ пишуть про атаку безпілотника.

03:26:

Зʼявилось відео з моментом вибуху у підмосковному Красногорську.

Аеропорти Москви не працюють

Повідомляється, що у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим". Вони тимчасово припинили роботу. Відомо, що затримуються кілька літаків на виліт і приліт.

03:32:

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО збила два безпілотника.

Нагадаємо, 21 серпня у Запорізькому районі місцеві жителі повідомляють про вибухи. За їхніми словами, було гучно. 

Також ми писали, що 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік. 

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