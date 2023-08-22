У Москві та Московській області лунають потужні вибухи: подробиці
У Московській області, вночі 22 серпня, лунають потужні вибухи. Про гучні звуки пишуть мешканці підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Москві та Московській області вночі 22 серпня
Моніторингові канали повідомляють, що у Московській області лунають вибухи. Російські пабліки пишуть про збиття дрону.
Місцеві мешканці викладають у мережу відео.
"У Красногорську після вибуху у мешканців повилітали вікна", — повідомляють російські Telegram-канали.
03:17:
Повідомляється, що на Красногірському бульварі у Москві пошкоджено житловий будинок. Російські ЗМІ пишуть про атаку безпілотника.
03:26:
Зʼявилось відео з моментом вибуху у підмосковному Красногорську.
Аеропорти Москви не працюють
Повідомляється, що у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим". Вони тимчасово припинили роботу. Відомо, що затримуються кілька літаків на виліт і приліт.
03:32:
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО збила два безпілотника.
Нагадаємо, 21 серпня у Запорізькому районі місцеві жителі повідомляють про вибухи. За їхніми словами, було гучно.
Також ми писали, що 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік.