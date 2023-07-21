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Міністр культури Ткаченко подав у відставку

21 липня 2023 00:30
оновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Міністр культури України Олександр Ткаченко під час відкриття виставкового мистецького проєкту "Світ Сковороди". Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку через "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За його словами, він "здивувався заяві Президента щодо цього ж питання".

Про це Ткаченко розповів у своєму Telegram.

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Ткаченко подав у відставку

"Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди — це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", — написав міністр.

Джерело: t.me/otkachenkokyiv

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

Також ми повідомляли, що Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно. 

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