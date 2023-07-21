Министр культуры Ткаченко подал в отставку

Министр культуры Украины Александр Ткаченко во время открытия выставочного художественного проекта "Мир Сковороды". Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за "волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". По его словам, он "удивился заявлению Президента по этому же вопросу".

Об этом Ткаченко рассказал в своем Telegram.

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"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", — написал министр.

Источник: t.me/otkachenkokyiv

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

Также мы сообщали, что Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о растратах Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.