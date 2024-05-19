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Міністр оборони Британії заявив, що Україна протягом травня отримає ракети для ППО

19 травня 2024 23:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Протягом травня Україна отримає від Британії сто ракет для ППО
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: SkyNews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає сто ракет для систем протиповітряної оборони. Він закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій російських окупантів.

Про це Грант Шаппс сказав у коментарі The Sun

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Шаппс зазначив, що усе, що є важливим і цінним для західного світу, опиниться під загрозою, якщо вторгнення окупантів в Україну закінчиться перемогою Росії.

"Події минулого тижня мають стати для Заходу тривожним дзвінком. "Теплі" слова — це недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має активізувати зусилля і надати максимально швидко те, що може надати, щоби ЗСУ могли відбивати протиправне вторгнення", — наголосив міністр.

Він зазначив, що від початку травня Британія вже передала Україні 80 ракет для ППО, ще 20 прибудуть на початку червня.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила із закликом надати Україні більше далекобійної зброї для відбиття наступу Росії на півночі Харківської області. Ця заява була зроблена перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі. 

Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою. 

Великобританія
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ракети

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