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Министр обороны Британии заявил, что Украина в течение мая получит ракеты для ПВО

19 мая 2024 23:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В течение мая Украина получит от Британии сто ракет для ПВО
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: SkyNews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что в течение мая Украина получит сто ракет для систем противовоздушной обороны. Он призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи на фоне наступательных действий российских оккупантов.

Об этом Грант Шаппс сказал в комментарии The Sun.

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Шаппс отметил, что все, что важно и ценно для западного мира, окажется под угрозой, если вторжение оккупантов в Украину закончится победой России.

"События прошлой недели должны стать для Запада тревожным звонком. "Теплые" слова — это недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно активизировать усилия и предоставить максимально быстро то, что может предоставить, чтобы ВСУ могли отражать противоправное вторжение", — подчеркнул министр.

Он отметил, что с начала мая Британия уже передала Украине 80 ракет для ПВО, еще 20 прибудут в начале июня.

Представляем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом предоставить Украине более дальнобойное оружие для отражения наступления России на севере Харьковской области. Это заявление было сделано перед началом заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.  

Также Соединенные Штаты Америки окажут Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.

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