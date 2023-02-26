Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна самостійно буде вирішувати, коли і як закінчити війну

Борис Пісторіус

Україна самостійно буде приймати рішення, коли та як закінчувати війну проти рф. Це також стосується й Криму.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Deutschlandfunk.

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Німецький міністр наголосив, що рф не повинна досягти успіху. За його словами, закінчити війну можна декількома способами. Йдеться не лише про перемогу на полі бою, але й про переговори та виведення військ рф з України.

"Зрештою, це не має значення. Важливо те, що результат повинен бути таким, який Україна приймає для себе як суверенна держава", — сказав Пісторіус.

Він зазначив, що повернення Криму також є рішенням України, однак його потрібно обговорювати.

"Крим — це українська територія, і тому його, по суті, потрібно повернути. Але навіть тоді це не рішення, яке ми приймаємо", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора володимира путіна. Міністр також бажає Україні перемоги у війні.

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської агресії. Він зазначив, що така техніка має зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць.

Додамо, Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний договір з Україною. Протягом кількох місяців не було жодного нового статусу з цього питання.