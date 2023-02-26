Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну arrow

Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

26 февраля 2023 17:09
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну
Борис Писториус
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Украина самостоятельно будет принимать решение, когда и как заканчивать войну против рф. Это также касается и Крыма.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.

Читайте также:

Подробности

Немецкий министр подчеркнул, что рф не должна добиться успеха. По его словам, закончить войну можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах и выводе войск рф из Украины.

"В конце концов это не имеет значения. Важно то, что результат должен быть таким, какой Украина принимает для себя как суверенное государство", — сказал Писториус.

Он отметил, что возвращение Крыма также решение Украины, однако его нужно обсуждать.

"Крым — это украинская территория, и поэтому его, по сути, нужно вернуть. Но даже тогда это не решение, которое мы принимаем", — добавил Писториус.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора владимира путина. Министр также хочет Украине победы в войне.

Также мы писали, что министр обороны Германии высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.

Добавим, Германия, Британия и Франция пока не планируют заключать оборонный договор с Украиной. В течение нескольких месяцев не было ни одного нового статуса по этому вопросу.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:42 В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

17:38 Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

17:30 "Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт

17:23 Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

16:54 Два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:50 Из-за российских обстрелов в Харькове разрушено более 5 тысяч домов, — Терехов

16:50 Изменения для переселенцев: упростит ли это доступ к выплатам переехавшим в Одессу

16:34 На белорусском аэродроме, который рф использует для запуска ракет, прогремели взрывы

16:32 Российские военные жалуются на получение незаконных и преступных приказов от командования

16:21 Компания самого богатого человека в Азии за месяц потеряла более 145 млрд долларов: подробности

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Актуальное по теме

None 26 Февраль 17:42

В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

None 26 Февраль 17:38

Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

None 26 Февраль 17:17

"Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт

None 26 Февраль 17:24

Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB