Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

Борис Писториус

Украина самостоятельно будет принимать решение, когда и как заканчивать войну против рф. Это также касается и Крыма.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.

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Немецкий министр подчеркнул, что рф не должна добиться успеха. По его словам, закончить войну можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах и выводе войск рф из Украины.

"В конце концов это не имеет значения. Важно то, что результат должен быть таким, какой Украина принимает для себя как суверенное государство", — сказал Писториус.

Он отметил, что возвращение Крыма также решение Украины, однако его нужно обсуждать.

"Крым — это украинская территория, и поэтому его, по сути, нужно вернуть. Но даже тогда это не решение, которое мы принимаем", — добавил Писториус.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора владимира путина. Министр также хочет Украине победы в войне.

Также мы писали, что министр обороны Германии высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.

Добавим, Германия, Британия и Франция пока не планируют заключать оборонный договор с Украиной. В течение нескольких месяцев не было ни одного нового статуса по этому вопросу.