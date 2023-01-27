У Міноборони Німеччини висловилися про надання винищувачів Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської агресії. Він зазначив, що така техніка має зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць.

Про це Борис Пісторіус сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung.

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"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.