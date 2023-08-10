Міністр оборони Польщі анонсував нове посилення кордону з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: PAP

Напруга між Польщею та Білоруссю не втихає. Тож польський уряд планує ще більше посилити кордон за допомогою чисельності військових.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Rzeczpospolita.

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У четвер, 10 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні "буде приблизно такою ж, як коли відбулася атака в 2021 році.

"Це буде близько 10 тисяч військових. 4 тис. з них — будуть солдати, які беруть безпосередню участь в операції, яка стосується підтримки прикордонної служби на кордоні, і 6 тис. в резерві", – пояснив він і додав, — "це будуть солдати, які вдосконалюватимуть свої навички там у гарнізонах, відтворених на сході країни урядом ПіС".

За його словами Польща "протягом двох років матиме найсильнішу сухопутну армію в Європі", за умови, якщо процес зміцнення армії продовжиться.

"Єдиним гарантом продовження цього процесу є ПіС. Краще витратити на Військо Польське, ніж на іноземні війська", — заявив він.

Також Блащак дорікнуо опозиціонера, які не підтримують політику зміцнення армії Польщі.

"Деякі представники опозиції клянуться, що не будуть розголошувати ці контракти (на постачання військової техніки. — Ред.). Згадайте зустріч, організовану колишніми президентами Квасьневським і Коморовським, де багато відомих опозиційних активістів казали, що я купую забагато цього обладнання, що воно дороге", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща відправить 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю.

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