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Стало відомо, для чого вагнерівці використовують табір у Білорусі

8 серпня 2023 12:02
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Валерія Пержун
редактор
Стало відомо, для чого вагнерівці використовують табір у Білорусі
Бойовики ПВК "Вагнер" у Ростові. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
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Валерія Пержун
редактор

Бойовики ПВК "Вагнер" беруть участь у бойових діях не лише в Україні. Так, російські найманці пройшли перепідготовку у Білорусі, звідки направились до Африки.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI

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Як вагнерівці використовують свій табір у Білорусі

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, власник  ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує Білорусь для перепідготовки найманців. 

"З таборів у РБ бойовики відправляються воювати в інші країни. За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнер" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігера", — повідомляє Центр.

Як зазначили у публікації, у такий спосіб вагнерівці виступають "експортерами війни по всьому світу".

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Скриншот повідомлення SPRAVDI

Нагадаємо, РФ готує провокацію за участі "вагнерівців" у Білорусі: в СБУ розкрили деталі.

Також ми писали, що у Карелії колишнього "вагнерівця" звинувачують у масовому вбивстві.

Водночас стало відомо, що мережею шириться фото з "вагнерівцем" на кордоні з Польщею.

 

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