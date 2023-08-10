Министр обороны Польши анонсировал новое усиление границы с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: PAP

Напряжение между Польшей и Беларусью не утихает. Так что польское правительство планирует еще больше усилить границу с помощью численности военных.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Rzeczpospolita.

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В четверг, 10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что количество солдат на польско-белорусской границе будет примерно таким же, как когда произошла атака в 2021 году.

"Это будет около 10 тысяч военных. 4 тыс. из них — будут солдаты, которые принимают непосредственное участие в операции, касающейся поддержки пограничной службы на границе, и 6 тыс. в резерве", — пояснил он и добавил, — "это будут солдаты, которые будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах, воспроизведенных на востоке страны правительством ПиС".

По его словам, Польша "в течение двух лет будет иметь сильнейшую сухопутную армию в Европе", при условии, что процесс укрепления армии продолжится.

"Единственным гарантом продолжения этого процесса является ПиС. Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска" , — заявил он.

Также Блащак упрекнул оппозиционеров, которые не поддерживают политику укрепления армии Польши.

"Некоторые представители оппозиции клянутся, что не будут разглашать эти контракты (на поставку военной техники. — Ред.). Вспомните встречу, организованную бывшими президентами Квасьневским и Коморовским, где многие известные оппозиционные активисты говорили, что я покупаю слишком много этого оборудования, что оно дорого", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что Польша отправит 2 тысячи военных на границу с Беларусью.

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